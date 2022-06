Hondenkweker Mark bedreigd en in elkaar geslagen in eigen tuin: “Drie daders sprongen uit het niets over de muur en stormden op me af”

Tienen“Wilden ze mij afranselen? Of mijn honden iets aandoen? Ik heb er het raden naar.” Toen Mark Moorhem rustig in zijn tuin het gras aan het maaien was, stond hij plots oog in oog met drie indringers. Een van hen bedreigde de kweker van labradors met een mes. “Ze schopten en sloegen me terwijl ik op de grond lag. Pas toen ik om hulp bleef roepen, gingen ze op de vlucht.” Opmerkelijk: wellicht kondigden de daders hun bezoek aan met liefst 42 telefoonoproepen.

Mark Moorhem woont al ruim 25 jaar in het rustige Sint-Margriete-Houtem bij Tienen. De landelijke omgeving is ideaal voor zijn honden. Maandag had de bewoner van de Bunsbeekstraat zijn viervoeters netjes in hun ren geplaatst om in de namiddag het gras te kunnen maaien. Dat laatste lukte door omstandigheden maar gedeeltelijk.

“Als ik buiten aan de slag ben, heb ik mijn gsm niet steeds op zak. Toen ik wat later naar binnen ging, merkte ik dat ik enkele gemiste gesprekken van een voor mij onbekend nummer had. Ik belde niet meteen terug. Het gebeurt wel vaker dat ik oproepen krijg van een nummer dat ik niet ken. Dat zijn dan mensen die interesse hebben in een pup. Die bel ik dan wel ‘s avonds weer op als het werk gedaan is.”

‘Ik weet u wel te vinden’

Mark ging vervolgens weer aan de slag. Maar die gsm bleef maar rinkelen, 42 keer maar liefst. “Uiteindelijk nam ik toch op. Aan de andere kant hoorde ik iemand in gebroken Nederlands zeggen: ‘Ik weet wie ge zijt, ik weet u wel te vinden’. Echt veel belang hechtte ik daar niet aan: ik dacht dat het om een flauwe grappenmaker ging, want ik zou niet weten met wie ik een probleem zou hebben. Ik heb ook geen eerdere incidenten gehad met klanten.”

Dus keerde Mark terug naar zijn tuin waar hij het gras aan het maaien was. “Plots sprongen de drie reuen tegen hun ren op. Luid blaffend. In eerste instantie dacht ik dat ze wat onenigheid hadden over een teefje, dat kan al eens gebeuren”, glimlacht Mark. Maar de waarheid was helemaal anders. “Omdat ze bleven blaffen, draaide ik me om. Drie personen klommen over de muur en stormden op me af. Twee van hen waren gemaskerd, de derde niet. Eén van hen zwaaide met een groot mes en bedreigde me terwijl de anderen me te lijf gingen.”

“Hoewel ik wel wat ervaring heb in de gevechtssport leek het me niet verstandig om een gevecht met drie personen, onder wie één met een wapen, aan te gaan”, gaat Mark verder. “Ik viel op de grond, verkoos om met mijn handen en armen mijn hoofd te beschermen, en riep meteen heel hard om hulp. Dat laatste heeft het meest succes gehad, want vrijwel meteen sloegen ze op de vlucht.”

Goed voorbereid

Waarom de drie individuen hem afranselden, heeft Mark het raden naar. “Kwamen ze voor mij? Of wilden ze mijn honden iets aandoen? Ik heb geen idee. Wel zeker is dat ze dit wel voorbereid hebben. Ze zijn via een veld langs de kerk en de tuin van de buren naar hier gekomen. Ze wisten ook perfect op welke plek ze over de muur moesten klimmen, zodat ze net naast de hondenrennen uitkwamen. Dat is geen toeval.”

De politie onderzoekt de zaak verder en spoort de daders op.

