Het stunten nog niet verleerd: ‘Red Devils’ kleuren opendeur in teken van 100 jaar vliegveld Goetsenhoven

Voor buitenstaanders eventjes wat geschiedenis. “Goetsenhoven was een van de eerste vliegvelden van de Belgische militaire luchtvaart. Bij de inhuldiging op 3 (of 10) september 1922 waren er niet minder dan 50.000 bezoekers. Aanvankelijk was het de basis van Groep II (verkenning) met Ansaldo A.300 of De Havilland DH.9. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 werd het vliegveld door de Luftwaffe aangevallen en gebombardeerd”, weet Jozef Vandevorst van ULM Goetsenhoven te vertellen. “Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld opnieuw gebombardeerd, ditmaal door de geallieerden. Het werd pas in 1950 opnieuw geopend, en werd de basis van de EVS (Elementaire Vliegschool) van de Belgische luchtmacht die vanuit Schaffen naar Goetsenhoven verhuisde. Tot 1969 vloog de EVS met de Stampe en Vertongen SV.4b tweedekkers. Vanaf 1969 werden die vervangen door de SIAI Marchetti SF.260. Er werden toen ook twee startbanen in asfalt aangelegd op het terrein, dat tot dan alleen een grasbaan had.”

Verhuis

Vliegende balk

In het weekend is vliegclub De Wouw er actief, die al sinds 1931 met motor- en zweefvluchten uitvoert vanop het vliegveld. De club werd 10 jaar nadat het vliegplein ontstaan was, opgericht door Tienenaar Paul Moers. Al was het zweefvliegen net dat ietsje anders. In één van de loodsen is zo een exemplaar van het eerste uur te bewonderen ‘De Slingsby T38 (Grasshopper)’ vertelt Mattijs Cuppens van Koninklijke Vliegclub De Wouw. “De piloot zat niet in maar vooraan op de zwever. Het werd ook al wel eens ‘de vliegende balk’ genoemd. In het begin werd deze opgetrokken door een auto met lier. Liefst zelfs een cabrio : zulke zwevers waren enkel eenzitters. Aan een leerling moest men dus vanop de grond (of vanuit de wagen) de instructies toeschreeuwen. Eind jaren dertig nam een tweedekker de sleepfunctie over”, glimlacht Mattijs. “Toch een iets andere ervaring tegenover nu. Voor je vandaag de lucht in kan, geven we onze jongeren een doorgedreven — eerst technische en theoretische — opleiding. Vervolgens volgen enkele vluchten met je instructeur voor je je eerste solo kan doen.”