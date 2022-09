Herfstvaccinatie mist start niet : “Een mondmasker wordt wel eens vergeten”

Ouderen, mensen die tot de risicogroep behoren en mensen uit de zorg zijn nu aan de beurt voor hun herfstbooster. Vervolgens komt men volgens leeftijd aan de beurt en tegen begin oktober moet iedere 18 plusser de kans hebben gekregen om nog een corona-vaccin te laten zetten voor de winter. Vergeet wel je mondmasker niet want in het vaccinatiecentrum gelden dezelfde regels als in een ziekenhuis of bij de huisarts.

“We konden weerom rekenen op onze vrijwilligers. Al was het vinden van verpleegkundigen ietsje moeizamer. Zij die willen kunnen zich nog steeds melden via bookU”, zegt verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum Stefan Martens. “Het gevraagde quotum van vaccins is tijdig geleverd, én het gaat om de ‘aangepaste en goedgekeurde’ versie. Deze week vaccineren we nog woensdag en zaterdag. Vanaf volgende week tot de eerste week van oktober is het telkens op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 17 uur. Alle 65-plussers hebben intussen hun uitnodiging ontvangen, de rest van de bevolking ontvangt die weldra en weerom gaat het volgens leeftijd. Wie deze ontvangt moet wel nog steeds een afspraak maken. Dat kan online, of via het callcenter op het nummer 016 791 710. Iedere werkdag is dat bereikbaar van 9 tot 13 uur. Al heeft iedereen de neiging om ‘s ochtends te bellen. Doe het dus best tussen 10.30 en 13 uur, dan is het ietsje minder druk” geeft Stefan nog snel mee. “Wie zijn uitnodiging niet ontvangen heeft kan zich ook registreren op Qvax. Als we merken dat mensen niet komen opdagen roepen we deze op zo gaan er geen vaccins verloren én ben je sneller gevaccineerd.”