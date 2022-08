Herfstvaccinatie (met aangepast vaccin) van start op 12 september

De eerste uitnodigingen voor de herfstvaccinatie zijn intussen verstuurd. Net zoals bij de eerdere vaccinatiecampagnes krijg je deze per brief, maar je kan ze ook digitaal raadplegen via My eBox of Mijn Burgerprofiel. Als je e-mailadres gekend is bij het vaccinatiecentrum, ontvang je je uitnodiging ook per mail. In de uitnodiging staat een code waarmee je zelf een afspraak kunt maken. Lukt dat niet, dan staan onze helpdesks klaar om te helpen. Je kan hen ’s voormiddags bereiken op 016 79 17 10 (VC Tienen) of 011 88 03 30 (VC Landen).