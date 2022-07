Herfstcampagne in vaccinatiecentra Tienen en Landen

TienenNet als voor de lentebooster, zullen ook voor de herfstbooster beide vaccinatiecentra in Zuidoost Hageland de deuren openen. Zo kunnen alle inwoners in hun vertrouwde vaccinatiecentrum terecht voor hun herfstprik. De inwoners van Tienen, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Kortenaken kunnen terecht in VC Tienen. VC Landen ontvangt de inwoners uit Landen, Linter, Zoutleeuw en Geetbets.

“Als eerstelijnszone zijn we blij dat we de herfstcampagne op onze vertrouwde locaties kunnen uitrollen”, aldus ELZOH-voorzitter Ine Tombeur. “Daarnaast kunnen we ook nog altijd rekenen op een vast team medewerkers dankzij de samenwerking met RZ Tienen, huisartsenkring HAZOH en de lokale besturen, alsook op onze talrijke enthousiaste vrijwilligers.”

Fases

De herfstcampagne start in september met de meest kwetsbaren, dit zijn de mensen met een verzwakt immuunsysteem en de 65+’ers. De eerstelijnszorgprofessionals komen samen met deze groep aan bod. Nadien volgt de rest van de volwassen bevolking, want alle volwassenen die een basisvaccinatie tegen Covid-19 gekregen hebben, worden uitgenodigd voor deze boostercampagne.

“Tegen Allerheiligen zal iedereen die dat wil opnieuw geboosterd zijn. De 65+’ers, zorgmedewerkers en personen met een verminderde immuniteit komen zelfs allemaal al in september aan bod. Het wordt dus een korte, maar krachtige campagne.”

Zelf afspraak kiezen

De uitnodigingen voor de herfstbooster worden vanaf eind augustus verstuurd. In de brief zal een code staan waarmee iedereen een vaccinatiemoment naar keuze kan kiezen. Zo kunnen partners, buren, familieleden, … gelijktijdig naar het vaccinatiecentrum komen. Als het niet lukt om zelf een afspraak te maken, kan er weer een beroep gedaan worden op onze helpdesks. Wacht echter wel tot ontvangst van de uitnodiging per post of digitaal via ebox/mijnburgerprofiel om contact op te nemen. Momenteel kunnen onze helpdeskmedewerkers immers nog niet helpen met een afspraak voor de herfstbooster.

Op woensdagen 3 en 24 augustus is het vaccinatiecentrum in Tienen wel nog open tussen 13 en 15 uur, maar dit is enkel voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn of nog geen booster gekregen hebben. Tweede (of derde) boosters worden dan niet gezet.

