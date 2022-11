Herdenkingen WOI en WOII

Leuven RESTOTIP. Pita’s van Barouche onderschei­den zich van fastfoodge­weld in studenten­stad

Barouche is een pitazaak die opende in Gent tijdens de eerste lockdown, maar zelfs een pandemie kon hun succes niet stoppen. Ondertussen gaan de pita’s van Barouche de deur uit in vier centrumsteden waaronder Leuven. Opnieuw een fastfoodzaak in de verzadigde studentenstad of toch een kwaliteitsvolle aanwinst?

4 november