Help je UNIZO Tienen zoeken naar die unieke starter

Glabbeek Gemeente organi­seert herden­kings­con­cert op 11 november

Tijdens de 11-novemberherdenking pakt de gemeente Glabbeek alweer uit met een mooie herdenkingsaffiche. Traditioneel zijn er de vanaf 8 uur de bloemenhuldes aan de oorlogsmonumenten in alle deelgemeenten. En om 9.30 uur gaat er een herdenkingsconcert en viering door in de Sint-Antoniuskerk in Wever.

9 november