Helder weer in Tienen vanochtend

Gevangene krijgt 18 maanden cel met uitstel voor verbale agressie tegen agent

De correctionele rechtbank van Leuven heeft 18 maanden celstraf, volledig met uitstel, en 800 euro boete gegeven aan een gedetineerde die zich bij een transport agressief gedroeg tegenover een politieagent. De man bedreigde die agent en spuwde in zijn richting nadat hij tijdens zijn uitgangsvergunning veel te veel gedronken had en in het ziekenhuis was beland.