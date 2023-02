Heel Tienen proper tijdens week van de netheid

Landen Jo en Hilde trekken met expo rond Station Racour en spoorlijn 147 nu ook naar Landen: “Hopelijk raken we zelfs tot in het spoorwegmu­se­um in Schaarbeek”

Jo & Hilde wonen al 35 jaar in het voormalige station van Racour, en organiseerden vorig jaar een expo in het museum van Racour. Daarin konden bezoekers de historiek en het verhaal van hun treinstation, dat ondertussen al meer meer dat 115 jaar oud is, ontdekken. Doordat de expo een lokaal succes was, trekken ze nu naar het museum van Landen. “Een station in een dorpje zoals dit was vroeger bijzonder belangrijk voor de lokale gemeenschap”, weet Jo.