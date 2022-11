Hakhoutbeheer langs E40

Basketbal eerste landelijke Nicolas Nys wint met Tienen tegen Wilrijk: “Zege was broodnodig om aanslui­ting te krijgen met de middenmoot”

Tienen heeft dit weekend vlot de maat genomen van Red Vic Wilrijk. In eigen huis werd er met 88-71 gewonnen van de Antwerpenaren. Voor de thuisploeg was het pas de tweede overwinning van het seizoen. De winst heeft wel gevolgen. Tienen rukt meteen op van de voorlaatste plaats in eerste landelijke naar de vijfde plaats.

13 november