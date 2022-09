HagelandStroomt zorgt voor 12% minder energieverbruik bij zes Hagelandse kmo’s.

“Het project toont aan dat er mooie energiebesparing te halen is uit het slim omgaan met perslucht. In de meeste bedrijven staat de persluchtcompressor op 9 bar. Dat is vaak te hoog en verbruikt onnodig elektriciteit. Door deze met 1 bar naar beneden te brengen, bespaar je al snel 7 tot 10% op het elektriciteitsverbruik van de compressor. In deze tijden is dat geen overbodige luxe”, aldus energiedeskundige Frank Van de Gehuchte.

Resultaat

Inzichten en tips van de deelnemende bedrijven

Dankzij het klimaatproject leerden de deelnemers op een andere manier omgaan met energieverbruik en de impact ervan op hun bedrijf. Ze trokken ook een aantal nuttige lessen uit het traject dat ze aflegden. “Door alle verbruiksgegevens van energie naar kWh om te zetten, vergelijken we nu appelen met appelen. Het is nu voor iedereen in het bedrijf meteen duidelijk dat een elektrische bus misschien wel een pak duurder is in aankoop maar ook een pak goedkoper is in verbruik. En aangezien wij weten dat de investeringskost van een bus vele malen kleiner is dan de verbruikskost aan brandstof, is de keuze voor een energie-efficiëntere bus snel gemaakt”, vertelt Multiobus.