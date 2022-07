Hageland Klassiek schiet fors uit de startblokken en lanceert leuke zomeractie

TienenPrecies een maand geleden maakte Hageland Klassiek, de nieuwe naam voor Klassiek in de Kapel, haar programma voor het vierde concertseizoen 2022-2023 bekend. Na een maand blikt de organisatie terug op een prima start. ‘Er is ook voor wat klassieke muziek betreft duidelijk knaldrang aanwezig’, vertelt Liebrecht Vanbeckevoort, bestuurslid en laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. “We verkochten op 1 maand tijd bijna 600 tickets, een onverhoopt succes.”

Opvallend daarbij is dat er voor elk van de 11 geplande concerten veel enthousiasme is. Ook voor de concerten die pas in het late voorjaar van 2023 gepland staan, worden er al gretig tickets gekocht. “Dat doet ons veel plezier en sterkt ons in het idee dat we een mooi, coherent en gevarieerd programma hebben samengesteld”, zegt Ives Rigaux, in het dagelijkse leven zaakvoerder van haarcosmeticabedrijf Dirico uit Landen.

Het best verkochte concert tot nu toe is meteen ook het openingsconcert van het vierde concertseizoen. “We hadden niets anders verwacht”, glundert Bart Debbaut, oprichter van Hageland Klassiek en zaakvoerder van De Gouden Schaar. “Met ex-K3-lid Klaasje Meijer brengen we een topper naar Tienen. En als eerste organisatie plaatsen we haar op een klassiek podium voor een programma van piano en dwarsfluit met muziek van o.a. Clara Schumann en Wolfgang Amadeus Mozart.”

In de top5 van de populairste concerten vinden we ook het concert van het Ataneres Ensemble terug. Zij brengen in oktober een moderne versie van de ‘Vier Seizoenen’ van Antonio Vivaldi in de Sint-Leonaruskerk in Zoutleeuw. Ook het concert van Eddy Verloes en Jef Neve scoort goed, net als het recital van Liebrecht Vanbeckevoort. Uiteraard worden er ook veel tickets besteld voor het beroemde ‘Stabat Mater’ van Pergolesi, dat in maart 2023 wordt uitgevoerd door het Euterpe Baroque Consort in de Sint-Germanuskerk van Tienen.

Wie tickets wil boeken kan daarvoor online terecht op www.hagelandklassiek.be of bij mannenmode De Gouden Schaar op de Veemarkt in Tienen. Tijdens de zomermaanden lanceert de vzw trouwens een leuke actie: elke week verloot ze onder de personen die tickets bestellen twee CD’s, op het einde van de grote vakantie wordt één winnaar getrokken: hij of zij verdient zijn volledige ticketaankoop terug.

