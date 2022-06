Hageland Klassiek programmeert …. EX-K3’tje Klaasje Meijer

TienenEen nieuwe naam. Een nieuw bestuur. En een bijzonder ambitieus programma. Hageland Klassiek, de nieuwe naam voor Klassiek in de Kapel, pakt voor haar vierde concertseizoen uit met heel wat nieuws. En een heel straffe kalender. Hageland Klassiek is de nieuwe naam van ‘Klassiek in de Kapel’. “Deze nieuwe naam dekt beter de lading van onze organisatie”, legt oprichter Bart Debbaut uit. “En bij die nieuwe naam horen ook nieuwe bestuurders. Niemand minder dan Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, vervoegt het bestuursteam. Net als Ives Rigaux, directeur van Dirico. Met hun ervaring, netwerk, expertise en know-how zullen we erin slagen om Hageland Klassiek nog beter op de kaart te zetten.”

Het vierde concertseizoen 2022 – 2023 belooft alvast veel moois. In september mag Klaasje Meijer de spits afbijten. ‘Inderdaad’, glundert Bart. “Toen ik bij haar afscheid bij K3 in de kranten las dat Klaasje conservatorium dwarsfluit volgde en bovendien klassieke muziek nog steeds omarmt, was ik er als de kippen bij om haar te contacteren.” Hageland Klassiek wordt zo de eerste Belgische organisatie die haar een podium geeft voor een klassiek programma. Samen met pianist Vital Stahievitch brengt ze muziek van o.a. Mozart, Chopin en Clara Schumann naar Tienen.

Kersvers bestuurder Liebrecht Vanbeckevoort concerteert zelf ook. “In oktober breng ik naast Beethoven ook muziek van Chopin”, legt de meest recente Belgische piano-laureaat van de Elisabethwedstrijd uit. “Chopin stond nooit eerder op het programma van de organisatie. Daar breng ik dus graag verandering in.”

Ook heel bijzonder: het concert van 22 november in CC De Kruisboog. Op de iconische Goldbergvariaties van Bach, gespeeld door accordeonist Philippe Thuriot, nemen twee professionele dansers het op tegen het enthousiasme van een danser met het syndroom van Down. “Het wordt beslist een van de meest spraakmakende concerten van ons vierde concertseizoen”, zegt Ives Rigaux. “En dan hebben we het nog niet gehad over de wereldpremières van nieuwe muziek van Jef Neve en Jeroen D’hoe. Of over het Firgun Ensemble, kersvers winnaar van de Supernova’s.”

Voor het eerst organiseert Hageland Klassiek ook een schoolvoorstelling, in samenwerking met CC De Kruisboog. Op 7 februari mag het Quatuor Alfama dat doen met een mooie voorstelling rond de grootmeesters van het strijkkwartet. Een maand later staat het beroemde en beklijvende Stabat Mater van Pergolesi geprogrammeerd. “U merkt het”, besluit een enthousiaste oprichter Bart Debbaut. “We hebben een zeer mooie mix gemaakt die een ruim publiek zal weten te bekoren.” Het programmaboekje valt half juni bij ruim 30.000 gezinnen in het Hageland in de brievenbus en kan nu al geraadpleegd worden op www.hagelandklassiek.be. Tot eind juni geniet je trouwens van 10% vroegboekkorting.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.