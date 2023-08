Haar medebewoner werd doodgeslagen met een bedpan: zij overleefde. Gaby (89) praat voor het eerst

DE CONCIËRGE VAN... het Ymeriacom­plex in Wijgmaal: “Meteen de politie bellen als de jeugd hier ’s nachts rondhangt? Zo zit ik niet in elkaar”

Tot zijn zestiende leefde Iron Idrizi in zijn geboorteland Albanië, maar na een tweede leven in Italië is hij nu de trotse eigenaar van de sleutelbos van sportcomplex Ymeria in Wijgmaal. Daar staat hij elke avond klaar om sportclubs te ontvangen zodat ze in de beste omstandigheden kunnen trainen. “Uiteraard ben ik net zoals ereburgemeester Louis Tobback ondertussen supporter van Ymeria Wijgmaal”, vertelt Iron trots. “Soms doen we een praatje en ik merkte al snel dat meneer Tobback goed weet waarover hij spreekt.”