Grote opkomst voor legendarische paardenprocessie Hakendover: “De spectaculaire paardengalop was met vallen en opstaan”

HakendoverNa twee jaar stilte was het ein-de-lijk weer zover: de legendarische paardenprocessie van Hakendover. Een misviering, een paardenprocessie én een spectaculaire paardengalop. Vergeet daarbij de gelegenheidscafés niet en je bekomt één groot feest. Het schitterende weer zorgde voor een enorme opkomst en de frisse pintjes vloeide rijkelijk. “iedereen is gelukkig en de sfeer is geweldig.”

Naar eeuwenoude traditie gaat op paasmaandag de internationale paardenprocessie door. In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld, in een levend retabel. In de processie wordt het beeld van de Goddelijke Zaligmaker gedragen, dat dateert uit de periode 1330-1340. Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg. Daar volgt de spectaculaire paardengalop: de paarden galopperen drie toeren rond de bedevaarders.

Al van ‘s ochtends vroeg was er al heel wat volk op de been. Om 10 uur was er traditiegetrouw een misviering. Wie daar geen zin in had, kon al terecht in de gelegenheidscafés is het dorp. Tegen 11 uur werd de processie samengevoegd, mooi op tijd vertrokken ze zich richting de Tiense berg.

De opkomst was enorm. Jaarlijkse traditie of de eerste keer, iedereen was even enthousiast. Dit jaar werd de processie geopend door Pater Damiaan, patroon van de zorg. Zijn volgelingen? Het zorgpersoneel van de streek.

Zorginstellingen

“Hiermee willen we hen tijdens de processie die rond het dorp trekt een gepaste hulde brengen voor het harde werk dat ze geleverd hebben. Dankzij hen kan paasmaandag eindelijk weer doorgaan”, vertelde Liesbeth Vanhellemont van het processiecomité eerder.

Paardenrace

Eens aangekomen op de berg kon de galop beginnen. Voor wie dit nog nooit gezien heeft, oogt het enorm spectaculair. Paarden racen drie keer rond de toeschouwers en hier en daar zie je enkele ruiters van hun paard vallen. Het schouwspel werd door sommigen met ingehouden adem aanschouwd. Het werd nog gekker toen er plots een paard zonder ruiter voorbij kwam draven. De ruiter was gelukkig ongedeerd en kwam iets later ook aanwandelen.

Met vallen en opstaan

“Het paard is gestruikeld en voor je het weet is hij weg”, vertelt ruiter Tijs van Laer. “Het paard kwam alleen terug en ik ben onder het lint gekropen in het midden. Ik heb wel wat last van mijn pols, maar ik kruip zo weer op mijn paard, met vallen en opstaan”, glimlacht hij. Tijs rijdt op een - toch wel indrukwekkend - boerenpaard. “Een boerenpaard is normaal rustiger. Behalve dat waar ik op reed, maar dat is een uitzondering”, lacht hij.

Volledig scherm Merel en Kor Vermeylen. Vader en dochter rijden al paard nog voor ze konden lopen. “Ik ben geboren in een manege, dus ik heb de microben doorgegeven aan mijn dochter.” © PGA

Tijs is hier samen met zijn vrienden van de Kempen. “Wij doen al zeven jaar mee en we vinden het enorm plezant”, klinkt het bij zijn 62-jarige vriend. “Je moet je eigen ding doen en verstand op nul”, vertellen de heren. Volgend jaar zijn ze sowieso weer van de partij.

Wat verderop staan Merel en Kor Vermeylen. Voor hen was het de eerste keer dat ze deelnamen aan de indrukwekkende galop. “Het was spannend en we hadden wel wat stress omdat je niet weet waarop of waaraan. Juist voor corona zijn we komen kijken en mijn dochter was zo enthousiast dat ze ook wou meedoen. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, vertelt Kor. “We rijden normaal altijd met twee, dit was eens iets anders, maar het was echt leuk”, vult Merel aan. “Met zoveel ruiters weet je niet wat er gaat gebeuren. Je kan zelf je paard onder controle hebben, maar daarom de andere paarden nog niet. Daarjuist reed er ook iemand tegen mij, een beetje zoals in het verkeer”, lachen ze. Gelukkig bleef iedereen overeind.

De stoet keert terug naar het dorp en het feest gaat verder tot in de vroege uurtjes.

