Groot feest voor Ridders van Brunengeruz die 5x11 vieren : “Eindelijk terug een stoet voor onze Tienenaars”

Waar de carnavalisten op hopen en écht naar uitkijken? “Een volwaardige stoet”, zegt Marcelle Saen, stoetorganisator van de Ridders van Brunengeruz. “Zoals voor zovelen heeft corona heel wat roet in het eten gegooid en is het voor verenigingen zoals wij niet eenvoudig. In 2020 is onze stoet nog wèl kunnen doorgaan; enkele dagen later was er de lockdown. Maar in 2021 en dit jaar was er om diezelfde reden geen stoet. Helaas konden ook geen bals of eetfestijnen plaatsvinden... geen sponsoring dus. Dat terwijl onze kosten zoals de stalling van de wagens en verzekeringen, wel bleven doorlopen.” De carnavalisten hopen dus niet enkel op een prachtige stoet maar eveneens op wat sponsoring. “Op 5 maal 11 bestaan gaan we dubbel en dik vieren tijdens ons prinsenbal op 3 december in zaal de Manège, met een avondfeest voor iedereen.” En dan uitkijken naar de jaarlijkse stoet dat na een afwezigheid van twee jaar weer kan. “Op zaterdag 18 februari tekenen we alvast present. Het juiste parcours is echter nog niet duidelijk, want sinds de heraanleg van de Grote Markt is er geen passage van de stoet meer mogelijk. De gesprekken met de stad en de veiligheidsdiensten zijn volop bezig; van zodra we het juiste parcours weten zullen we hier ook over communiceren”, besluit Marcelle.