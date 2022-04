Groot Begijnhof afgesloten

Linter Waterhof­feest op 30 april

Het Waterhof in Melkwezer ligt er sinds mensenheugnis al een beetje verwaarloosd bij. Nochtans is het een belangrijk stukje beschermd erfgoed in onze gemeente. In 2020 besloot de gemeente Linter het Waterhof aan te kopen, met de ambitie om het om te bouwen tot een thuis voor de Chiro én als polyvalente site voor gebruik door andere geïnteresseerden.

