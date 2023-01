Groene Pluim 2022 voor “Kumtichcomité”

Alle leden van Groen Tienen konden via een online enquête hun favoriet aanduiden. “De leden kozen ervoor om dit jaar het Kumtichcomité als winnaar aan te duiden”, vertelt John Vankeijenberg, voorzitter van Groen Tienen. “We vinden het ongelofelijk straf hoe de vrijwilligers van het Kumtichcomité er in slagen om zoveel verschillende initiatieven te lanceren en te ondersteunen om te werken aan de ontwikkeling van een zorgzame buurt. Hun duurzame model waarbij zorgen voor elkaar en zorgen voor het milieu hand in hand gaan, is zeker iets waar onze leden zich in konden herkennen.”

Het was voorzitter Johan De Schrijver die, samen met twee leden van het Kumtichse kinderparlement, de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen in naam van alle vrijwilligers van het Kumtichcomité. “We zijn zeer verrast én vereerd dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. Daar komt heel wat bij kijken. We zijn dan ook erg blij met deze erkenning.”