Groene kaart bij de autokeuring, maar twee straten verder blijken remmen defect

Tienen Poging om met worsten in handtas voorbij de kassa te raken mislukt

5 februari In de Aldi aan de Slachthuisstraat in Tienen vroeg de kassierster donderdag rond 17.45 uur aan een dame om haar handtas te openen. De dame weigerde dit. De verantwoordelijke werd er bij gehaald, maar ook toen weigerde de dame om haar handtas te openen. Meer nog, de dame liet haar goederen achter en nam de vlucht. Politie kon echter even later de vrouw in de buurt aantreffen. De 51-jarige dame uit Tienen had twee pakjes worsten ter waarde van 7,98 euro in haar handtas verstopt.