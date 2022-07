Greyhounds in Nood Belgium organiseert eerste Kronkeltocht

Voor het evenement is GINB te gast in het Centrum Vissenaken aan de Kronkelweg 11. Het spreekt voor zich dat alle honden groot of klein welkom zijn. Op het menu staat een koninginnehapje, frietjes en rauwkost. Voor de vegetariërs is er een aangepaste versie. Je kan kiezen tussen een wandeling van 4 of 7 kilometer. De vrije wandeling is van 11 tot 14 uur. De geleide groepswandeling van 7 kilometer start om 14 uur. De keuken is open van 12 tot 14.15 uur. Deelname is 14 euro per persoon; kinderen tot 12 jaar is 9 euro. Reservatie is enkel mogelijk via overschrijving. Gelieve uw overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de wandeling. Inschrijven en betalen kan tot en met maandag 25 juli op rekeningnummer BE71293021904069 met vermelding : Kronkelwandeling 2022 + naam + aantal volwassenen en kinderen.