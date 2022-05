Gete wordt weer opengelegd aan de Schipplaats: “Het wordt een groene oase met overhangende terrassen en speelruimte voor de kinderen”

Tienen Vriendin­nen uit de zorg, Sandy en Tessa, openen eigen kinderop­vang

Tessa Stiers (30) en Sandy Vidal (42) uit Tienen openen zaterdag hun eigen kinderdagverblijf “Monchichi” in de Gilainstraat in het hartje van de stad. Beide dames komen zelf uit de zorgsector en hun crèche is erkend door Kind & Gezin. “Eigenlijk hadden we dit altijd al willen doen.”

13 mei