Gete- en Vrouwenwandeling en Suikerroute in zakformaat

Surfend op de nieuwe digitale trend om via storytelling en audiotours een stad of regio te verkennen, kan men met de app Happy Hageland de mooiste plekken van Tienen ontdekken via de smartphone. “We willen als dynamische stad meesurfen op de toeristische trends en trekken dan ook de digitale kaart als extra troef, naast het bestaande aanbod”, zegt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “We zijn trots de pionier in het Hageland te kunnen zijn om onze wandelingen via de app aan te bieden.”

Omdat niet iedereen over een smartphone beschikt - of voor zij die graag terugvallen op een papieren kaart - kan men, naast de vier wandelkaarten die eerder uitgegeven werden, vanaf vandaag een nieuwe wandel- en fietskaart in zakformaat verkrijgen in het toeristisch infokantoor. De dienst toerisme en evenementen vervolledigt met de ‘Gete- en Vrouwenwandeling’ en de ‘Suikerroute’ het assortiment. Deze kaartjes vertellen wat meer over de wandeling en geven de wandelroute op een stratenplan weer. Wie wil, kan de QR-codes scannen om het volledige verhaal te lezen of te beluisteren via de app, of om de route digitaal te volgen. Zo loopt men zeker niet verloren.