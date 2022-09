Gemeenteraadsleden niet welkom op personeelsfeest : “Schepenen zijn blijkbaar de elite”

Alles medewerkers van de stad waren welkom voor een feestje in zaal de Manège. Behalve dus gemeenteraadsleden. Volgens Daniël Vanluyten is dit een ongehoorde situatie. “Zelf zetel ik al tien jaar in de gemeenteraad; al die jaren ontvingen àlle 31 raadsleden een uitnodiging. Nu enkel de 7 schepenen en burgemeester. Wat een schande. Zelfs de raadsleden van de eigen coalitie waren niet op de hoogte. Sinds wanneer is een schepen meer dan een gemeenteraadslid. Dit zegt genoeg. ‘De gemeenteraadsleden zijn niet belangrijk; de schepenen zijn de elite’ dat is alvast hoe men zich gedraagt; als een ‘untouchable’. Waarom maakt men anders dit onderscheid?”, zucht Daniël.

Natuurlijk zijn ze niet allemaal dezelfde. Er zijn er goei ook bij. In 2024 kunnen ze misschien hetzelfde doen als deze regering Vivaldi ... In Tienen kunnen ze dan met 6 partijen gaan om de meerderheid te halen. Ze vergeten iets belangrijks, de gemeenteraadsleden zijn ook verkozen door het volk. Bij Vivaldi hebben een aantal uit de kast gehaald waar dat geen mens op gestemd heeft..... Van het moment dat je denkt dat je meer bent dan iemand anders, ben je verkeerd bezig. Al die jaren in de gemeenteraad heb ik nog nooit meegemaakt dat men zo een onderscheid maakt. Niet enkel op politiek niveau. Andere jaren kregen ook de gepensioneerden van de stad een uitnodiging; dit jaar waren deze ook niet uitgenodigd. Zo een jaarlijks personeelsfeest is niet enkel een gezellig samenzijn, het is ook een teken van waardering. Spijtig dus dat er dan een deel niet welkom is.”



Personeelsfeest niet hetzelfde als personeelsdag

Schepen Gijsbrecht Huts is niet te spreken over de uitlatingen van het gemeenteraadslid. “Blijkbaar verwart hij de personeelsdag met dit personeelsfeest”, zegt Gijsbrecht. “Op personeelsdag is iedereen welkom en valt ook tijdens de werkuren. Dit jaar besloten we om voor het eerst echt een feest te organiseren om het personeel te danken. Na een moeilijke periode van corona merkten we dat het niet overbodig is om de groepsdynamiek eens aan te wakkeren. Eindelijk kon het eens, en we organiseerden voor het eerst een avondfeest is de stijl van de jaren ‘80. Als je een feestje organiseert om het personeel te danken, komt het personeel op de eerste plaats. Dat de schepenen en burgemeester hierop aanwezig waren is nogal voor de hand liggend. Dagdagelijks zijn deze mensen in contact met het personeel van de stad. De schepenen waren dus aanwezig voor hun operationele functie. Voor zover ik weet zijn raadsleden geen personeel van een stad. Het was helemaal niet de bedoeling om die dag te laten ‘verzieken’ door politieke gesprekken die je op de personeelsdag steevast hebt. Ik betreur dan ook ten zeerste deze reactie van de heer Vanluyten om op sociale media al meteen uit te halen. Juist het omgekeerde dan de bedoeling van het personeelsfeest; de groepsdynamiek aanwakkeren en het personeel te danken!”