Gelegenheidscafés zijn blij dat ze weer mogen feesten: “Het sluitingsuur mag er wel wezen”

HakendoverNa twee jaar stilte mogen ook de gelegenheidscafés in Hakendover weer openen. Al is het dit jaar wel met enkele beperkingen. “De politie heeft beslist een sluitingsuur in te lassen en er mag geen glas meer op straat.”

“We zijn heel blij dat we na twee jaar corona terug Pasen kunnen vieren”, zegt Michel Lenaerts van café de zaligmaker. “De mensen in Hakendover hebben er echt naar uitgekeken om de traditie van jaren terug te kunnen vieren. Door de politie is er wel beslist een sluitingsuur in te lassen om toch een beetje de rust in het dorp te bedaren ‘s nachts. Vanaf 3 uur moet iedereen de muziek stiller zetten. Om 3u30 worden de laatste pintjes getapt en om 4u is het de bedoeling dat iedereen dicht is. Bovendien mag er heel het Paasweekend geen glas mee buiten genomen worden. Vroeger was dat enkel op Paasmaandag, als de processie uitging. Nu moet alles buiten in plastic van donderdag voor Pasen, tot het weekend na Pasen - want dan vieren we de uitvaart. Ook voor het dorp proper te houden en glas aan de scholen te vermijden.”, legt hij uit.

Café De Zaligmaker

Voor Michel begon zijn gelegenheidscafé als een uit de hand gelopen hobby. “Ondertussen zijn we de drie eerste zondagen van de maand open, en in het Paasweekend zijn we meerdere dagen open. Dan hebben we hier ook een eetstand waar we met broodjes, hotdogs en zelfgemaakte worstenbroodjes staan. Mijn vrouw bakt ook de kaastaart zelf.”

Rafke's café.

Gelegenheidscafés

Het is duidelijk: ze zijn verheugd terug te kunnen vieren. “’s Morgens begint het vaak nog met koffie, al zijn er mensen die er van 8 uur al stevig invliegen”, lacht hij. Vanaf 13 uur, als de processie terug binnenkomt zijn we helemaal vertrokken en gaat het over naar frisse pintjes.”

Iets verderop in de straat vinden we gelegenheidscafé Rafke’s café. “Het sluitingsuur mag er wel wezen, aangezien het wel wat uit de hand kan lopen. Na twee jaar is het zalig om weer te mogen open gaan. Ik doe hier al 10 jaar ‘den toog’. Je kan het hier omschrijven als een grote groep kameraden, dus het hele gebeuren is super”, klinkt het vanachter de toog.

Ook de andere gelegenheidscafés zijn enthousiast en ontvangen het volk met open armen. “EINDELIJK! We hebben er enorm naar uitgekeken. Dan pakken we de nieuwe regels er ‘met plezier’ bij. Ook het weer zit goed, dus het kan niet meer stuk.”

Gelegenheidscafés

Rafke's café.