“Geen steun van de stad? Dan doen we het gewoon zelf”: Anneleen start inzamelactie om hobbywinkel te redden

Voormalig Sint-Pieters­gast­huis in Leuven krijgt nieuwe invulling en wordt hotel: 32 kamers, vergaderlo­ka­len en een restaurant

De werkzaamheden aan het voormalige Sint-Pietersgasthuis op de Hertogensite in Leuven zijn volop aan de gang. Opmerkelijk gegeven: het gasthuis wordt gerestaureerd en omgetoverd tot een uitbreiding van het Martin’s Klooster Hotel. “Bij de restauratie behouden we maximaal de historische en architecturale waarde en laten we oud en nieuw zo harmonieus mogelijk in elkaar overgaan”, zegt Erik Van Hoof, CEO van vastgoedontwikkelaar Resiterra.