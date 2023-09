Geen rode loper voor leerlingen Sint-Jozef, wel een dikke pluim voor iedereen

Haar medebewo­ner werd doodgesla­gen met een bedpan: zij overleefde. Gaby (89) praat voor het eerst

“Ik heb me met handen en voeten afgeweerd, zodat hij me niet te pakken zou krijgen.” Ze vertelt het met trillende stem. Begrijpelijk, want haar medebewoner van rusthuis Huize Nazareth in Tienen had minder geluk. Op 18 augustus drong een 37-jarige man ’s ochtends vroeg het rusthuis binnen en viel er enkele bewoners aan. Thierry Tavernier (91) overleefde de aanval niet, Gaby Thienpont (89) mocht na een week het ziekenhuis verlaten. De sporen van haar gevecht op leven en dood zijn nog duidelijk te zien.