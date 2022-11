Geen nieuwjaarsdrink voor Tienenaars

Geen besparingen dus. “Vorig jaar hebben we ook geen nieuwjaarsdrink georganiseerd”, zegt schepen van financiën Bram Delvaux (Open Vld). “We hebben toen geopteerd om de lokale handel te steunen door iedere inwoner een waardebon te geven. Een enorm succes, dit jaar gaan we dus opnieuw de handelaars een duwtje in de rug geven.”

Extra-tje voor iedereen

De T-bon keert dus terug, dat bevestigt alvast burgemeester Katrien Partyka (Cd&V). “Voor iedere inwoner voorzien we een bon van 5 euro te besteden bij iedere handelaar in het Tiense. Zo steunen we niet enkel de lokale handel, maar ook iedere inwoner. Voor bijvoorbeeld een gezin van vier krijgt dus twintig euro die hij of zij vrij kan besteden. Hiermee bereiken we iedereen en niet enkel inwoners die die dag in de mogelijkheid zijn om iets te komen drinken. Bovendien, klinken kan je steeds op het nieuwe jaar, de T-bon is ook te gebruiken in de vele café’s.”