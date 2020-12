“Geef die beademing maar aan de jonge mensen” Suzanne ‘Bomma Jeanne’ Hoylaerts (90) overleed aan Covid-19 en werd wereldnieuws

TienenHet was een klap voor Judith Massy (62) en Els Schol (42) toen ze hun (groot)moeder in maart verloren. Daags voordien had Judith haar moeder naar het ziekenhuis in Tienen gebracht, Bomma Jeanne wandelde alleen naar binnen, om nooit meer terug naar buiten te komen. Toen de kranige dame van 90 ‘Covid-19' als verdict kreeg van de dokter, weigerde ze de beademing. Haar laatste woorden - “Ik heb een schoon leven gehad, mij moet je niet beademen. Help de jongeren maar” - gingen de wereld rond, maar haar familie keek er niet van op. “Dat beschrijft exact hoe ze was, heel haar leven stond in het teken van anderen”, zeggen ze negen maanden later. Suzanne ‘Bomma Jeanne’ Hoylaerts krijgt dan ook een ereplekje in onze reeks de 20 van 2020.