Geef bloed

Tienen De Kreuners en Clouseau trekken topdag op Suikerrock op gang

Suikerrock in Tienen is toe aan het slotakkoord en daar tekenen een aantal monumenten uit de muziekgeschiedenis voor. Zo stond op de vierde festivaldag Peter Koelewijn&The Rockets al op het podium, gevolgd door de beste Vlaamse rockband van de voorbije duizend jaar: De Kreuners. En voor wie dat nog niet genoeg was, was er vanavond ook nog Clouseau. Niels Destadsbader begint er dan weer aan om 20.30 uur op het nieuwe festivalterrein aan het Bietenplein. De eer om Suikerrock 2.0 af te sluiten, is tot slot voor Tom Jones.

31 juli