Gaslek aan Goossensvest

Tienen Tienen Vooruit! haalt slag thuis : schepencol­le­ge gaat over tot ontslag citymana­ger

Het schepencollege heeft beslist heeft dat de overeenkomst met de citymanager, meer bepaald de firma ABM, per 8 september 2022 zal beëindigd worden. Het was een ‘functie’ waarvan heel wat handelaars geen idee hadden dat die er was, want velen hadden deze persoon dan ook nog nooit gezien. Een initiatief om de handel te stimuleren kwam er helaas nooit van de ‘citymanager’. Raadslid Els Moyens van de fractie van Tienen Vooruit! slaat een zucht van opluchting. Het was ook zij die de kat de bel aan bond tijdens de vorige gemeenteraad, wat niet alleen leidde tot een zeer levendige interpellatie door Tienen Vooruit! maar die vervolgens volmondig werd gesteund door de andere oppositiepartijen en eindigde met een furieuze schepen, duidelijk in het nauw gedreven.

28 juni