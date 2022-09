Ganzendries afgesloten tot en met maandag

Tienen Minister Weyts investeert 266.784 euro in Tiense scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 266.784 euro in scholen in Tienen. “Als onze kinderen straks op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts. “Dus investeren we deze regeerperiode 3 miljard euro in schoolgebouwen – nog meer dan in de vorige regeerperiode”. Ook Tiense scholen kunnen rekenen op wat financiële steun.

29 augustus