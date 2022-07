FOTOSPECIAL.“Stopt u vanavond ook aan deze halte?”, multiobus brengt festivalgangers veilig naar Suikerrock

voetbal eerste nationale Nieuwe doelman Tibo Herbots (ex-Union) meteen mee op stage met KVK Tienen: “Speelminu­ten belangrijk voor ontwikke­ling”

Naar jaarlijkse gewoonte vertoeft KVK Tienen dezer dagen in Oostenrijk voor een meerdaagse stage. Daarmee is de voorbereiding op het seizoen definitief op gang getrapt. Ook aanwezig in Oostenrijk is Tibo Herbots, de kersverse doelman die vorige week pas een contract van een jaar ondertekende.

19 juli