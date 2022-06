FOTOSPECIAL: Kunst- en vliegwerk op Motorrad day

Met een gastenaantal dat in de duizenden liep is de MBW Motorrad Day één van de grootste in zijn soort in België. Het werd een dag vol activiteiten waar ook niet-motorrijders aan hun trekken kwamen. Blikvangers om zelf eens onder handen te nemen waren de cruiser BMW R 18 of de volledige elektrische scooter BMW CE 04. Ook een testrit in een aparte belevingszone behoorde tot de mogelijkheden. Kers op de taart was het luchtballet van het stuntteam, metershoog boven de Tiense kasseien. Of een ring van vuur wordt opgespaard tot het tienjarige jubileum is onduidelijk.