Financiële steun voor dierenasiel in Tienen

Eenmalige ondersteuning

Structurele steun

“Vroeger was Dierenwelzijn een vergeten en verwaarloosde bevoegdheid en kregen dierenasielen geen structurele steun van de overheid. De laatste jaren maken we in Vlaanderen echter stap voor stap werk van een volwaardig en volwassen Dierenwelzijnsbeleid”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Het was dan ook een logische stap om de dierenasielen structureel te ondersteunen. De vrijwilligers in de asielen voorkomen heel veel dierenleed”.

Druppel op gloeihete plaat

“Uiteraard is dit meer dan welgekomen”, zegt Sébastien Tonneus, voorzitter vzw Dierenasiel Tienen. “Maar de subsidies zouden wat structureler mogen. Van dat bedrag krijgen we drieduizend euro omdat we adoptiedieren in de kijker zetten via de Vlaamse website. De overige 638 euro is eigenlijk de ‘echte subsidie’ die we krijgen volgens de oppervlakte voor de dieren die we hebben. Beter dan niets en iedere steun is meer dan welkom, maar als we het totale plaatje bekijken is deze 3.638 euro nog eens geen halve procent van onze jaarlijkse werkingskosten (0,4 procent om precies te zijn). Bovendien stijgen onze werkingskosten alleen maar door de inflatie en stijgende energieprijzen.”