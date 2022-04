Filocafé in Pand 10

Leuven/Hageland Van een brunch aan huis tot wafels met verrassen­de toppings: 6 adresjes voor je paasbrunch in Leuven en het Hageland

De klokken zijn opnieuw in het land en dus vieren we binnenkort weer Pasen. Voor heel wat mensen is dat het ideale excuus om een gezellige brunch in te plannen met vrienden of familie. Wij gingen op zoek naar enkele zaken waar je het paasfeest op gepaste wijze kan vieren. Van Tienen over Aarschot tot Kessel-Lo: maak kennis met het uitgebreide aanbod aan brunches in Leuven en het Hageland.

7 april