Fietspaden langs Aarschotsesteenweg in Tienen krijgen opknapbeurt: “We halen de klinkers weg”

Tienen De Fietsfa­briek blaast acht kaarsjes uit en viert dit met een tweede vestiging aan Nelissen-si­te : “Onze eigen passie delen met andere fietsfana­ten is fantas­tisch”

Amper acht jaar geleden opende Wim Deroover (49) zijn eigen fietsenwinkel in Aarschot. Een winkel van ruim 360 vierkante meter. “Toen had ik nooit gedacht dat ik er weg zou gaan”, zegt Wim. Maar al snel werd de zaak te klein en verhuisde hij naar een pand dat meer dan dubbel zo groot is wat verderop. Dag op dag, na acht jaar, opent Wim zijn tweede fietsenzaak in Tienen. “We kregen steeds meer en meer klanten uit deze regio in onze zaak in Aarschot. Een logische keuze dus.”

22 april