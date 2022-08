Fietsers trekken zich niets aan van rood licht en steken gesloten spoorwegovergang over in Tienen

Tienen 19de editie van Hagherun

De Stichting M. M. Delacroix organiseert zaterdag 27 augustus voor de 19de keer Hagherun. Tijdens deze run zullen 33 motards met zijspan of trikes en 21 cabrio’s een rit van in totaal 90 km maken samen met de bewoners. De caravaan vertrekt om 10.30 uur op Campus Ten Haghedorne en wordt begeleid door een dertigtal seingevers per moto en de federale wegpolitie.

