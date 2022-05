Fietscursus voor volwassenen was een groot succes

Voor de enthousiaste deelnemers was het een bijzondere week. Zonder enige fietservaring startten ze aan het traject. “Eerst begonnen we zonder trappers, zoals bij een loopfiets”, aldus Guido. “En zodra ze voldoende evenwicht hadden, gingen de trappers erop, en leerden we hen starten, fietsen, draaien en stoppen. Op het eind van de week konden we dan in groep samen een ritje maken”. De ene was er al vlugger mee weg, maar uiteindelijk zijn alle 19 deelnemers geslaagd. Ze ontvingen uit de handen van Schepen Liesbeth Vanderloock hun diploma voor het stadhuis van Tienen.

Fietsersbond Tienen kijkt tevreden terug op deze actie. “Het is duidelijk dat er veel behoefte is aan zo’n lessenreeks. We hebben helaas zelfs enkele kandidaten moeten teleurstellen. En nog steeds krijgen we als Fietsersbond vragen binnen van volwassenen om hen te leren fietsen.” zegt een een blije voorzitter Mark Hanssens. “De samenwerking met Kringwinkel Hageland en de Tiense Wereldvrouwen verliep vlot, en we konden ook rekenen op de steun van de stad Tienen. Samen met hen evalueren we de actie en bekijken we of een volgende editie haalbaar is.”