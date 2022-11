Fans Rode Duivels kunnen volop genieten in WK-Serre van Kronacker : “Pintjes aan democratische prijzen”

TienenTerwijl de voetbalbond zelf de stekker uit officiële WK-fandorp heeft getrokken en voetbalfans in Quatar waanzinnige prijzen neertellen voor een fris pintje, kunnen Rode Duivel fans zich naar hartenlust uitleven in de WK-Serre van Kronacker. “Een scherm van drie op vier meter, pintjes en hotdogs moeten de voetbalsfeer er in brengen.”

In tegenstellingen tot andere WK’s zijn de ‘voetbaldorpen’ in ons land wel op één hand te tellen, want één voor één regent het anullaties. Maar Tienen heeft er één ! En wat voor eentje. Misschien niet het grootst, maar wel supergezellig. Vermoedelijk is dat de reden van het succes, want om de wedstrijd van woensdag te volgen is de WK-Serre al volzet...

De Serre is gehuld met de vlaggen van de deelnemende landen; het brengt je meteen in een gezellige voetbalsfeer. “Voor het eerst is er een groot voetbalkampioenschap in de wintermaanden”, zegt Koen Antheunis van Hotel en brasserie Kronacker. “Vroeg donker en frisse temperaturen nodigen uiteraard niet uit tot heuse straatfeesten zoals we andere edities zagen. Verder waren er in de stad geen al te grootse plannen rond dit voetbalgebeuren. Anderzijds beschikken we over deze serre die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor feesten en andere evenementen. De daden dat onze duivels spelen staat er niets op de planning, dus nam ik graag de investering op me om een groot scherm aan te schaffen en wat voetbalsfeer te scheppen.

Pintjes, hotdogs en frietjes

De gezelligheid staat duidelijk voorop. “De supporters zullen kunnen genieten van een warme en gezellige sfeer. We zullen hier geen maaltijden serveren. Wie wil kan uiteraard daarvoor in de brasserie terecht. Hier zal enkel voetbalsfeer te beleven zijn. Hamburgers of hotdogs én pintjes. In tegenstelling tot in Quatar aan een héél democratische prijs : slechts 2,5 euro voor een heerlijk pintje”, lacht Koen.

Plaats voor 150 supporters

De toegang tot het gebeuren is helemaal gratis. Toch werkt Koen met voorinschrijving. “Er is plaats voor 150 mensen. Wie inschrijft is zeker van een plekje. Als er plekken nog over zijn kan men uiteraard het moment zelf ook nog binnen. Al is de eerste wedstrijd van onze Belgen al volzet”, vertelt Koen die voor de twee andere Duivelse wedstrijden al voor drie vierde reservaties geboekt ziet. Niet iedere wedstrijd zal worden uitgezonden, enkel de wedstrijden waarin onze Rode Duivels aantreden. Daarnaast zijn ook de achtste, vierde, halve en uiteraard ook de finale er te volgen op het grote scherm.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.