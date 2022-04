Fabio Vanderlinden voorzitter bij N-VA

De 29-jarige Tienenaar, tevens gemeenteraadslid en lid van het bijzonder comité volgt zichzelf op aan het hoofd van de Tiense afdeling. “De laatste jaren is er al veel werk geleverd. Samen met de vorige bestuursploeg bouwde we de lokale afdeling verder uit en nu staan we sterker dan ooit”, zegt Fabio. “Ondertussen is ons bestuur sterk gegroeid. De komende twee jaar wil ik samen met dit bestuur verder de stem van de Tienenaar laten horen in de lokale en nationale politiek en uiteraard zullen ook de verkiezingen van 2024 al worden voorbereid. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met deze sterke ploeg tot een goed einde kunnen brengen.”