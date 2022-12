Extra maatregelen na meting hoge PFAS-waarden aan vliegplein Goetsenhoven

Boutersem Florine blaast 105 kaarsjes uit. “Wat ik hiervoor doe? Iedere dag een Leffe”

In woonzorgcentrum In ‘Het Vondelhof’, het woonzorgcentrum in Roosbeek bij Boutersem mocht Florine Minot liefst 105 kaarsjes uitblazen. Het geheim om zo oud te worden, steekt Florine niet onder stoelen of banken. “Nog nooit een slaappilleke genomen, maar voor het slapengaan drink ik wel een donkere Leffe!”

11 december