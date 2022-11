Eindejaarsperiode met warme plekken en wat magie

Glabbeek 1 novemberle­zing en receptie in parochie­cen­trum Wever

Op vrijdag 11 november organiseert het gemeentebestuur traditioneel Glabbeek Herdenkt met een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten en een muzikaal opgeluisterde herdenkingsviering in de kerk van Wever. Aansluitend gaat er om 10.30 uur een gratis lezing door in PC Solveld in Wever over ons dorp en de regio tijdens de oorlogsjaren.

