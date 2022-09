Eerste schooldag meteen in splinternieuw gebouw voor leerlingen Via Immac basisschool : “Nieuwste isolatie en energienormen zullen wel van pas komen nu gasprijs de pan uit swingt”

Niet enkel voor de leerlingen, ook voor de leerkrachten en directeur was het speciaal. “Het vorige gebouw was niet zo oud, maar wel veel te klein. Een verdiepje extra maken was niet zo eenvoudig dus kwam de drastische beslissing van een nieuwbouw. Na drie jaar is die klaar, op enkele kleine afwerkingen na”, lacht directeur Robbe Hindryckx. “Het nieuwe gebouw komt echt wel als geroepen. Overal wifi met sterke connectie zodat je zonder problemen met 100 laptops of meer tegelijk kan surfen. Iedere klas heeft nu ook een smartbord.” Niet alleen de digitale technologie is tot in de puntjes, er is ook -mede door corona- een special ventilatiesysteem en is er in ieder lokaal een lavabo waar je je handen kan ontsmetten. “Het gebouw is energiezuinig door speciale isolatie en trachten we zoveel mogelijk te zorgen voor eigen stroom: het dak ligt vol zonnepanelen en er zijn regenputten van 60.000 liter die we op het sanitair kunnen aansluiten. Door op vele vlakken de nieuwste technologie toe te passen hopen we niet enkel de energiekost te kunnen beperken, maar ook de verwarming te kunnen laten draaien als het moet.”