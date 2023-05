Eerste ondergrondse publieke parking is eindelijk een feit : “Betaalbaar en op wandelafstand Grote Markt”

Landen wil de aanleg van geveltuin­tjes stimuleren

Een geveltuintje is een smalle groenstrook aan de straatkant, tegen een voorgevel. Geveltuintjes zorgen voor natuurlijke verkoeling in onze stenen dorpskernen. Landen wil de aanleg van geveltuintjes stimuleren. Ze zorgen niet alleen voor meer kleur in het straatbeeld, ze bevorderen ook de biodiversiteit: verschillende vogels en insecten, zoals bijen en vlinders, vinden er voedsel of een rustplaats. Bovendien verbeteren ze het klimaat en de luchtkwaliteit. Planten produceren immers zuurstof en filteren fijn stof. Door de plaatselijke ontharding is er ook meer waterinfiltratie in de bodem mogelijk, wat dan weer positief is voor het grondwaterpeil.