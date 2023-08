Eerste Editie Loopcriterium Getevallei

Veilig terug naar school is in Glabbeek geen slogan: gemeente investeert in permanente controle en stapstop­par­kings aan de drie scho­len

Vanaf het nieuwe schooljaar op 1 september zullen de trajectcontroles van de cameraschilden in de drie schoolomgevingen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen permanent in werking zijn. In de drie schoolomgevingen op de Dries, in de Schoolstraat en de Dorpsstraat is een variabele zone 30, wanneer de borden oplichten bij het begin en einde van de schooldagen mag je hier maar 30 km/uur rijden en op alle andere momenten 50 km/uur.