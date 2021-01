Een Tiense drugsbaron, een familieclan en een vermist lijk. Is Georges D. sleutel in 14 jaar oude moord?

TIENENMet veel machtsvertoon werden de voormalige Tiense drugsbaron Georges D. (65) en zijn vrouw Marleen M. (44) vorig jaar in februari opgepakt in Roemenië in het kader van een 14 jaar oude moord in Tienen. Ondertussen zit hij in een Belgische cel, zij is op vrije voeten. Over twee weken verschijnt D. opnieuw voor de raadkamer. Wat heeft er zich precies afgespeeld in het Tiense drugsmilieu? En had Georges D. iets te maken met de dood van Marcel Lavalette, wiens lichaam nooit werd teruggevonden? Een reconstructie...