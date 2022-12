Een T-Bon voor elke Tienenaar

Leuven/Lubbeek/Herent Weinig animo voor boeteloze maand bij verschil­len­de politiezo­nes: “Begrip voor de oproep, maar gezond verstand primeert”

De ‘boeteloze maand’ gaat vandaag van start: een protestactie van vier politievakbonden tegen de federale regering waarbij wordt opgeroepen een maand lang geen boetes uitschrijven voor lichte verkeersovertredingen. Wordt het effectief een tegenvaller voor de staatskas komende maand of valt de oproep in dovemansoren bij de politiezones? “Daar is geen sprake van. Ook alle controleacties gaan onverminderd verder.”

16:55