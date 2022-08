Een snellere verwerking van woonstcontroles via de digitale app WoCoDo

Ook de gemeentebesturen (Tienen, Landen, Hoegaarden, Linter en Zoutleeuw) werken met hetzelfde systeem zodat gegevens voortaan efficiënter en sneller worden uitgewisseld en de ecologische voetafdruk wordt verkleind. De politiezone kocht nieuwe tablets aan en de wijkinspecteurs werden opgeleid om met het nieuwe systeem te werken. Zo kunnen de wijkinspecteurs deze op het terrein gebruiken om de woonstcontrole af te handelen en de gegevens onmiddellijk te versturen. Politiezone Getevallei voerde in 2021 ongeveer 4.700 woonstcontroles uit en elk jaar stijgt dit aantal.

Hoe ging het vroeger

Elke burger die verhuist moet ingeschreven worden in de registers van de nieuwe gemeente en moet zijn/haar adreswijziging daar aangeven. Aansluitend moest de wijkinspecteur langsgaan om een woonstcontrole uit te voeren. Vóór de digitale werkwijze, werden de noodzakelijke gegevens op papier uitgewisseld en dit nam veel tijd in beslag. De burger meldde zijn/haar adreswijziging bij de gemeente, die vervolgens de aanvraagdocumenten bezorgde aan de politie. Deze documenten werden bij ontvangst ingeschreven en vervolgens doorgegeven aan de wijkinspecteur die de woonstcontrole uitvoerde. Nadat de wijkinspecteur een bezoekje had gebracht werden de formulieren terugbezorgd aan de gemeente om te bevestigen dat de aanvrager effectief op dat adres woont.

Hoe werkt het nu

De aanvrager geeft zijn/haar adreswijziging, digitaal of aan het loket, door aan de gemeente waarna deze de aanvraag onmiddellijk via digitale weg doorstuurt naar de politiezone. De wijkinspecteur voert vervolgens de woonstcontrole uit en vult tijdens deze controle alle gegevens in via de app en stuurt deze direct door naar de gemeente. Op deze manier wordt de gemeente in kennis gesteld dat de woonstcontrole werd uitgevoerd en het dossier kan afgerond worden. De app synchroniseert zodat de bevolkingsdienst van de gemeente en onze politiediensten onmiddellijk over elkaars info beschikken.

Woonstcontroles worden nog steeds op onverwachte tijdstippen uitgevoerd door de wijkinspecteur om zo eventuele domiciliefraude op te kunnen sporen. Het geeft de burger tevens onmiddellijk de mogelijkheid om kennis te maken met zijn/haar wijkinspecteur.

Welke voordelen van nieuwe app

Wijkinspecteurs kunnen via hun tablet online op het terrein alle vaststellingen van de woonstcontrole registreren. Vervolgens kunnen ze deze informatie onmiddellijk doorsturen naar de gemeentes. Deze verdere professionalisering van de dienstverlening zorgt ervoor dat burgers nog sneller worden ingeschreven in hun nieuwe woonst. Dankzij de tijdswinst, door de administratieve vereenvoudiging van de procedure, zullen wijkinspecteurs meer ruimte hebben om aanwezig te zijn in hun wijk. Tenslotte dragen de gemeentebesturen en de politiezone elk hun steentje bij door de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.