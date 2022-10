Drie politiezones slaan handen in elkaar tijdens actie: agenten ontdekken 1,2 kilogram hasj in wagen

“Elke politiezone kent het fenomeen van daders die woningen en voertuigen viseren op het grondgebied. Deze criminaliteit zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij de burger en dat vraagt om een georganiseerde aanpak van de politie. In de zonale veiligheidsplannen is de aanpak van woninginbraken dan ook vaak een absolute prioriteit. Met geïntegreerde acties pakken we dat preventief aan. Onze gezamenlijke actie met drie politiezones geeft een krachtig signaal. Het creëert een ontradend effect en er wordt aanvullend met deze actie ook gewerkt aan de aanpak van de alcohol- en drugsproblematiek in het verkeer”, aldus de drie politiezones in een gezamenlijke mededeling.