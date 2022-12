“Drie keer full house”: Winterspektakel lokt meer dan 15.000 mensen naar Grote Markt

Tienen Duizendste klas beleeft onvergete­lij­ke dag bij Villa Pila, het interactie­ve bezoekers­cen­trum van Bebat

Vandaag verwelkomde Bebat de duizendste klas in haar interactief bezoekerscentrum, Villa Pila. Daar wordt elke dag een nieuwe groep leerlingen ondergedompeld in de wondere wereld van de batterij. Sinds de start van Villa Pila 12 jaar geleden kregen al zo’n 30.500 kinderen de kans om er op een ludieke manier alles over batterijen te ontdekken. Hoe lang bestaan ze al en hoeveel soorten zijn er? Hoe worden ze gerecycleerd? Geen enkele vraag blijft er onbeantwoord. Met deze bezoeken wil Bebat kinderen meenemen in haar verhaal en hen inspireren om hun steentje bij te dragen aan het inzamel- en recyclageproces. Ook de burgemeester van Tienen, Katrien Partyka, was aanwezig zijn bij Villa Pila om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.

6 december